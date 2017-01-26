18:38 26 января 2017 0

Переписка, приписываемая оппозиционеру Яшину, также оказалась преданной огласке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обнародованная переписка представителей российской оппозиции напоминает грызню пауков в банке. Такое мнение «URA.RU» в четверг, 26 января, высказали опрошенные «URA.RU» эксперты.

Ранее в Интернете появилась скандальная переписка в социальной сети «ВКонтакте», которую приписывают координатору «Открытой России» по Санкт-Петербургу Андрею Пивоварову и бывшему члену «ПАРНАСа» Илье Яшину. В переписке оппозиционеры обсуждают, в частности, акцию протесту против передачи Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ, которую Пивоваров готовит вместе с «яблочниками». По словам Пивоварова, «это же отличная тема, чтобы собрать народ и на улицу вывести».

Передачу Исакиевского собора РПЦ оппозиционеры используют как отличный повод для митинга Скрин переписки

«Главное нам быть на передовой. Да и есть люди, которые помогут нам заработать на этом событии», — приводятся слова Пивоварова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранена. — ред.).

Другого организатора протестной акции, намеченной на 28 января, «яблочника» Бориса Вишневского, оппозиционеры за глаза называют нецензурными словами. «Тут получил очень интересную рекомендацию от Навального по сотрудничеству с Вишневским. „Вообще не понимаю, что вы с ним возитесь. Шлите н… эту лживую б… Клейма негде ставить“», — говорит, если верить обнародованной переписке, Пивоваров.

Кроме того, в переписке обнаружились довольно неприятные высказывания в адрес сторонницы несистемной оппозиции Марии Бароновой и обсуждается зарплата Кара-Мурзы в 10 тысяч долларов в месяц.

«На самом деле это нормальная для нашей оппозиции практика — поливать друг друга грязью. У них просто ресурсы ограничены, вот за них и идет война», — пояснил руководитель Центра политического анализа Павел Данилин.

Данилин отмечает, что слова, которые сейчас приписываются Яшину и Пивоварову, «красноречиво говорят о моральном падении и деградации оппозиции в целом». «Очевидно, что эти люди не могут служить ни политическим, ни нравственным, ни идеологическим ориентиром. Очень прискорбно, что в России такая оппозиция», — констатировал Данилин.

Электоральная поддержка оппозиции в стране заметно упала Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов, оппозиция в России взращена в социальных сетях. «Они жизни не видели и не знают, чувствуют себя комфортно только в спорах в соцсетях. Неудивительно, что реальность оборачивается к лидерам оппозиции другой стороной. Ее в жизни россиян просто нет», — пояснил Рябов.

Руководитель Лаборатории социально-политических технологий Алексей Неживой пояснил «URA.RU», что российская оппозиция практически полностью растеряла поддержку со стороны электората.

«Сами же разговоры оппозиционеров свидетельствуют о том же. Комплексы, оскорбления и недоверие. Единомыслия и общей идеи тут нет, есть неудовлетворенные амбиции и комплексы», — сказал собеседник агентства.

По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, публикация таких переписок всегда дает «эффект Викиликс» в миниатюре.

По мнению экспертов, большинство россиян не разделяют идеи оппозиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«То есть, с одной стороны, словосочетания „взломанная переписка“ и „откровенные разговоры“ привлекают к ней внимание. С другой — ничего принципиально неожиданного в таких „тайнах Мадридского двора“, как правило, нет. Вряд ли кто-то считал, что политика — это клуб друзей, где один за всех и все за одного», — отметил Нейжмаков.

Обсуждение чужих зарплат или характеристика коллеги как «бессмысленного человека» — не так легко найти рабочий коллектив, где таких разговоров не ведется, добавляет Нейжмаков.

«Ну, и понятно, что чем меньше ресурсов и возможностей у какой-то политической организации, тем больше там поводов для конфликтов. А взаимные обиды в среде либеральных сил еще в 90-е были поводом для шуток, в том числе самоиронии политиков из этой среды», — заключил эксперт.

Политолог Аббас Галлямов в беседе с «URA.RU» предположил, что оппозицию сам факт слежки и публикации приватной переписки людей возмутит больше, чем содержание ведущихся разговоров.

«В конце концов, что там такого страшного? Они ругают друг друга? Кто из нас не отзывался о ком-то плохо? Матерятся? Тоже небольшой грех. Так что если реакция и будет, то это будет, скорее, консолидация либералов, а не раздрай в их рядах», — полагает Галлямов.

Впрочем, по его словам, переписку можно использовать для того, чтоб показать по телевизору. «Лоялисты в очередной раз убедятся, что оппозиционеры — плохие ребята», — считает собеседник агентства.

Политолог считает, что главными проигравшими здесь окажутся сторонники нормализации отношений с оппозицией, имеющиеся во властном лагере.