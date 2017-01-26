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26 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:03  26 января 2017 0

Московский бизнесмен пытался дать взятку полковнику МВД на Урале

Денису Машаракину пытались дать взятку в 60 тыс. рублейФото: Валерий Горелых

Задержан бизнесмен, который пытался дать взятку полковнику ГУ МВД по Свердловской области. Мужчина задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности.

39-летний предприниматель из города Лобня Московской области пытался дать взятку 60 тысяч рублей начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации полковнику Денису Машаракину. За эти деньги коммерсант предложил полковнику и его подчиненному, руководителю отдела развития радиосвязи подполковнику Андрею Васильеву, подписать акты выполненных работ на поставку материалов, не соответствующих требованиям техзадания государственных контрактов, с подменой маркировок и компонентов аккумуляторов для радиостанций.

Андрей Васильев
Фото: Валерий Горелых

«Офицеры на сделку с совестью не пошли и доложили о поступившем предложении рапортом. К изобличению взяткодателя руководством главка были подключены сыщики из подразделения собственной безопасности ГУ. Незаконная сделка проходила под их контролем. Как только посетитель областного полицейского главка в служебном кабинете предложил должностному лицу денежные средства, его задержали. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет. Кроме того, еще по ряду криминальных эпизодов уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГУ МВД области. Подозреваемый арестован и содержится под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Действующее законодательство предусматривает за подобные противоправные деяния наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщил полковник Горелых.

За проявленную принципиальность подполковника Андрея Васильева и полковника Дениса Машаракина руководством ГУ МВД области принято решение о поощрении.

«Возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие», — сообщил старший помощник руководителя СКО по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Лукманов
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