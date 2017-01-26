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26 января 2017
17:15  26 января 2017 0

Заседание ООН перенесено из Женевы в Россию

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
Международное сообщество будет изучать проблемы коренных народов в ХМАО-ЮгреФото: Pixabay

Организация объединенных наций перенесла из Женевы в ХМАО-Югру заседание экспертного механизма по правам коренных народов Совета ООН по правам человека. Мероприятие впервые пройдет в России — на территории югорской автономии с 17 по 21 марта. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

«Со стороны министерства иностранных дел и международного сообщества региону оказано высокое доверие. Сейчас идет подготовка мероприятия совместно с министерством иностранных дел и федеральным агентством по делам национальностей. Важно, чтобы о том, что происходит у нас в стране с правами человека, с правами коренных народов, международное сообщество узнавало из первых уст, видя ситуацию вживую, а не через спекуляции и различные манипуляции в этой сфере», — комментирует директор ведомства Елена Шумакова.

Экспертный механизм ООН по правам коренных народов — это пять независимых экспертов из разных географических групп. Они занимаются исследованиями и консультируют Совет ООН по делам человека в области прав коренных народов. До 2017 года заседания группы проводились исключительно в швейцарской Женеве.

Эльдар Булатов
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