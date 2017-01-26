Главу «Корпорации развития» лишили самостоятельности

17:26 26 января 2017 0

Сергею Новицкому запретили заключать крупные сделки без согласия акционеров Фото: официальный сайт КР

Полномочия и. о. директора «Корпорации развития» Сергея Новицкого были ограничены акционерами. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе администрации Тюменской области, речь идет о финансовых вопросах. Руководитель не сможет принимать решения о крупных тратах и займах без согласования с акционерами. Напомним, в их число входят три региона — ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. Курирует «КР» полпредство УрФО — сотрудники структуры также входят в набсовет наравне с представителями регионов.

«В первую очередь, корпорация не сможет без одобрения акционеров заключать сделки стоимостью свыше предельной цены. Кроме того, набсовет будет контролировать заимствования корпорации, а также ее участие в инвестпроектах. Все эти вопросы финансовоемкие, потому их решение должно согласовываться с акционерами», — сказали в пресс-службе.

При этом никто из представителей акционеров (и в том числе пресс-служба тюменского правительства, которая дала пояснения относительно полномочий Новицкого) не может сказать, когда было принято это решение. Ранее в прессе появилась информация, что полномочия директора ограничили на собрании набсовета, который прошел на этой неделе. Об этом, в частности, писал «Коммерсант». Но собеседники «URA.RU» в администрациях ХМАО, ЯНАО и Тюменской области уверяют, что такого собрания не было.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ямала, заседание, действительно, было запланировано на 24 января. Но оно не состоялось и было перенесено на февраль. Точную дату там не назвали.

Пресс-секретарь «КР» находится на больничном, и больше никто пояснений о деятельности структуры дать не может.

С «Корпорацией развития» связано множество резонансных скандалов. Директор структуры Сергей Маслов в октябре 2016 года стал фигурантом уголовного дела о крупном хищении — речь шла о миллиарде рублей. В декабре губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назвал «КР» «черной дырой». Это было одно из самых заметных заявлений акционеров о деятельности компании, которая занималась миллиардными проектами «матрешки». До сих пор не погашены долги Ямала за мост через Надым, который строился с участием «КР», заморожено строительство ТЭС «Полярная», на которую был получен огромный кредит в чешском банке под гарантии округа. Этот проект признали ненужным.