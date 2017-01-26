17:30 26 января 2017 2

У Петра Порошенко мало шансов попасть на переговоры к Трампу и Путину Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать ни в первой, ни во всех ключевых встречах президента РФ Владимир Путина и главы США Дональда Трампа из-за обсуждения многих вопросов, которые не нужно знать Киеву, а также из-за «патологической лжи» украинского президента, считает член Общественной палаты, директор Института политических исследований Сергей Марков. Свою точку зрения политолог высказал в интервью «Федеральному агентству новостей».

Ранее МИД Украины выступил с заявлением, что Киев должен иметь право голоса на переговорах Путина и Трампа, поскольку вопрос будет касаться ситуации в Донбассе и прекращения там боевых действий. По мнению Маркова, практически никаких шансов на участие Порошенко в переговорах лидеров России и США нет. Эксперт говорит о том, что Путин и Трамп могут обсуждать борьбу с запрещенным в России «Исламским государством», а украинский президент «если в этом деле и участвует, то только в виде оказания большой помощи террористам ИГ или „Джебхат-ан-Нусры“ или через разные части киевского режима вроде „Правого сектора“ [организация запрещена на территории России]».

Марков называет Порошенко «патологическим лжецом», при этом не как личность, а как главу государства. Порошенко не прочь разрешить конфликт в Донбассе мирным путем, но он «стал частью машины военных преступлений, частью политики государственного терроризма», считает эксперт. В этом смысле приглашение его к участию в переговорах является проблемой, однако все же он будет когда-то к ним допущен. «Наша задача ведь — не наказать Порошенко, а спасти Украину. И здесь он вполне может сыграть. Да, МВД ему не подчиняется, оно служит целям его противника Авакова, зато подчиняются СБУ, разведывательное управление Минобороны. Это полноценные террористические организации сейчас, вопрос с которыми Порошенко нужно решать. Произвести детерроризацию государственных институтов на Украине. Он может начать подготовку к переговорам именно с этого — уволить всех, кто замешан в государственном терроризме», — добавляет Марков.

При этом эксперт предполагает, что Порошенко продолжит политику обвинений России. Как ранее сообщала «Газета.ру», Порошенко заявил, что целью российского президента является разъединение Евросоюза и что Кремль делает все возможные меры для ослабления ЕС.