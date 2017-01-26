На Южном Урале ураган рушит жилые дома. ФОТО

18:07 26 января 2017 0

Снег и ветер обрушились на Южный Урал в ночь на 26 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многоэтажные дома в Трехгорном один за другим не выдерживают натиска шквального ветра. Жители южноуральской запретки выкладывают в соцсетях фотографии стен с разодранной теплоизоляционной обшивкой.

Жертвой стихии стал дом №4 по улице Строителей. Ночью 26 января конструкция, установленная на торцевой стене, не выдержала шквальных порывов — и куски теплоизоляционного материала начали падать вниз вместе с металлическими листами. «Жесть! Качественная работа! Главное — объем закрыть побыстрее, думали строители на улице Строителей, — комментируют произошедшее пользователи соцсетей. — Вот теперь ходи по городу и побаивайся! Думала, только на „Космосе“ от ветра деревья валит, ан нет, есть места похлеще!»

Это уже не первый случай такого рода. 20 января от сильного ветра пострадали и другие многоэтажки на улице Строителей, утепленные тем же методом.

1/5 Теплоизоляция начала «разбираться» в темноте Фото: группа «Подслушано Трехгорный», «ВК»

В администрации Трехгорного корреспонденту «URA.RU» сначала сказали, что за комментарием по поводу происшествия следует обращаться не к ним. Потом оказалось, что ответственные за сферу ЖКХ и городское хозяйство чиновники в командировке.