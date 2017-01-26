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26 января 2017
25 января 2017
Главные новости Челябинской области
17:32  26 января 2017 0

Челябинская полиция усилила следственную группу по делу «Гринфлайта»

Гринфлайт Челябинск, гринфлайт
За расследование дела "Гринфлайта" взялись с удвоенной энергиейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»
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Руководство ГУ МВД по Челябинской области усилило оперативно-следственную группу, которая расследует уголовное дело о возможном хищении 6,5 млрд рублей дольщиков строительной компании «Гринфлайт». План действий на месяц вперед согласовывается лично первым зампрокурора региона Виталием Лопиным, рассказал на пресс-конференции в четверг, 26 января, начальник полицейского главка Андрей Сергеев.

«Объем дела очень большой. Можно не сомневаться, что расследование будет вестись надлежащим темпом. Ставим задачу, чтобы расследование не мешало выполнению обязательств перед дольщиками», — добавил глава ГУ МВД.

Дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено 14 июля 2016 года в отношении «неустановленных лиц из числа руководителей компании». По версии силовиков, со счетов строительной фирмы «Гринфлайт» вывели около 6,5 млрд рублей, предназначавшихся для возведения микрорайона «Академ риверсайд». Это деньги дольщиков. Первым фигурантом стал бывший гендиректор «Гринфлайта» Сергей Мануйлов. Ему предъявили обвинение по ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Он находится под подпиской о невыезде.

Полиция и ФСБ ищут каналы вывода из организации денег и выясняют круг причастных к преступлению.

Сергей Леонов
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