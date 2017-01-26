{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
17:50  26 января 2017 0

Захарова рассказала про разговор с дочкой о Путине. «Пусть только попробует еще раз суп не доесть»

Мария Захарова: «Будет о чем с ребенком дома поговорить»Фото: Facebook Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в Facebook фото с награждения, где глава государства Владимир Путин вручает ей орден Дружбы. При этом снимок Захарова сопроводила историей о разговоре с дочерью про президента.

«Пару месяцев назад пришла домой поздно. Очень поздно. Уставшая ждать меня дочка задала вопрос века: „А тебе Путин руку жал?“ „Нет“, — ответила я. „А я думала, что жал“, — разочарованно ответила Марьяна Андревна», — написала Мария Захарова. Она добавила, что 26 января случилось то, о чем ее спрашивала дочка. «И пусть только попробует еще раз суп не доесть», — пошутила официальный представитель МИД РФ, оговорившись, что «будет о чем с ребенком дома поговорить».

Как пишет «Газета.Ru», Марии Захаровой в Кремле был вручен орден Дружбы. Мария Захарова родилась в семье дипломатов. Закончила МГИМО, с 2005 по 2008 год работала пресс-секретарем постпредства России при ООН. Свой пост официального представителя МИДа она заняла 2015 году, став первой женщиной, когда-либо занимавшей эту должность.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров