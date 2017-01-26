17:55 26 января 2017 0

У главы гордумы будут те же права, что и у всех депутатов Фото: Илья Московец © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект, отменяющий право решающего голоса у председателей восьми сельских поселений и семи городских округов. В числе последних — Екатеринбург, Новоуральск и Красноуфимск.

Как пояснил «URA.RU» председатель профильного комитета областного парламента Владимир Никитин, во всех попавших под реформу населенных пунктах главы городов являются спикерами местных дум. На сегодняшний день во всех случаях, когда голоса депутатов при рассмотрении вопросов разделяются поровну, голоса спикеров являются определяющими для принятия окончательного решения.

«Федеральный законодатель определил, что спикер обладает при голосовании теми же правами, что и все другие депутаты. Поэтому мы должны отменить действующую норму», — пояснил глава комитета.