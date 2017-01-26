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26 января 2017
25 января 2017
Главные новости Курганской области
18:31  26 января 2017 0

«Это наступающий коллапс». В КГУ после увольнения Шалютина начали реорганизацию

Комитет облдумы по соцполитике Курган, шалютин борис
Борис Шалютин назвал решение Ученого совета волюнтаристскимФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ученый совет Курганского госуниверситета в четверг, 26 января, принял решение реорганизовать кафедру философии путем присоединения к кафедре «Культурология».

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе университета, присоединение кафедры философии произойдет в апреле этого года. По словам проректора по образовательной деятельности Алексея Зайцева, объединение кафедр позволит улучшить учебные показатели и повысить результативность научной деятельности. Преподавательский состав кафедры философии будет сохранен.

Решение о присоединении кафедры философии к «Культурологии» принималось путем тайного голосования
фото: пресс-служба КГУ

С реорганизацией не согласен бывший заведующий кафедры философии КГУ профессор Борис Шалютин. «На сегодняшний день кафедра философии — одна из сильнейших кафедр университета. Даже с учетом моего отсутствия там три доктора философских наук. Остальные члены кафедры имеют научные степени», — пояснил он. За последние четыре года четверть из всех защитившихся аспирантов КГУ — это аспиранты кафедры философии. Индекс научного цитирования кафедры (индекс Хирша) в восемь раз выше, чем цитируемость работ КГУ по культурологии. «Вопрос объединения не прорабатывался ни на уровне факультетов, ни на советах. Это абсолютно волюнтаристское решение, принятое ректоратом», — считает Борис Шалютин.

Бывший руководитель напомнил, что на официальном сайте КГУ были размещены претензии к работе кафедры философии. «Все обвинения — это полная чушь! Говорилось о том, что на кафедре нет учебного плана. Учебный план по философии был принят в начале 2016 года. Что касается остальных документов, то их нет по той причине, что соответствующие университетские структуры не работают. Все документы несколько месяцев назад были переданы в центр качества и другие центральные структуры КГУ и лежат там, как лежат горы других документов. Это наступающий коллапс в руководстве университета. В КГУ вообще отсутствует система внутренней регистрации документов», — заявил профессор.

Как ранее сообщало «URA.RU», завкафедрой философии Борис Шалютин, который также является депутатом областной Думы, был уволен 29 декабря 2016 года. Профессор отсутствовал на рабочем месте в течение двух дней. Шалютин будет добиваться восстановления в должности через суд, к рассмотрению иска суд приступит в феврале. О реорганизации кафедры философии стало известно после увольнения профессора. На данный момент исполняет обязанности заведующего кафедрой Татьяна Кирик.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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