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26 января 2017
18:15  26 января 2017 0

Продержимся. Медведев пообещал 100 тысяч новых учебных мест

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
Десятки новых школ откроются в России в этом годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, прошедшем в четверг, 26 января, заявил о создании уже в текущем году 100 тысяч новых учебных мест. В 57 регионов для строительства новых школ направят 25 млрд рублей.

«К 1 сентября прошлого года были открыты 92 новые школы. Темпы работ не будут снижаться», — подчеркнул глава федерального кабмина.

Также Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость улучшения качества образования. Для этого на развитие межрегиональных центров компетенций и подготовку к соревнованиям Word Skills выделят 700 миллионов рублей.

Лев Истомин
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