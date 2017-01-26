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26 января 2017
25 января 2017
24 января 2017
18:52  26 января 2017 0

Ближайшая соратница экс-сити-менеджера Нижневартовска нашла новую работу

Молочная кухня. Администрация. Нижневартовск., парфенова марианна
Марианна Парфенова займет должность директора «Кардеи»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший куратор социальной и молодежной политики Нижневартовска Марианна Парфенова, ушедшая с поста после смены власти в муниципалитете, возглавит бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям „Кардея“». Полномочия нынешнего временного руководителя, Натальи Бурановой, будут прекращены на заседании правительства региона, которое состоится в пятницу, 27 января.

Парфенова займет должность директора «Кардеи», как участник резерва управленческих кадров. В нем экс-вице-мэр оказалась сразу после увольнения из администрации Нижневартовска минувшей осенью. Новый руководитель начнет работу 30 января 2017 года.

Марианна Парфенова являлась одним из старожилов администрации муниципалитета, а также доверенным лицом бывшего сити-менеджера Нижневартовска Аллы Бадиной. В эпоху экс-мэра, ныне спикера Думы ХМАО-Югры Бориса Хохрякова, чиновница продолжительное время возглавляла комитет по молодежной политике. С назначением в качестве главы муниципалитета Василия Тихонова, Парфеновой пришлось покинуть свой пост. В общей сложности долгожитель проработала в мэрии столицы Самотлора более 15 лет.

Эльдар Булатов
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