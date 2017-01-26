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26 января 2017
Главные новости Свердловской области
18:44  26 января 2017 0

Все было согласовано. «Дом.ru» рассказал об атаке квадрокоптера на женщину

Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон, коптер
После того, как квадрокоптер компании травмировал женщину, компания решила извинитьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Дом.ru» дала официальный ответ после того, как квадрокоптер, управляемый event-менеджерами компании, врезался в женщину в одном из ТЦ Екатеринбурга и распорол ей руку.

«Мы использовали квадрокоптер по согласованию с кинотеатром и торговым центром, где проводилось мероприятие. Нам очень жаль, что произошел такой инцидент. Мы приносим свои извинения пострадавшей и готовы компенсировать нанесенный ущерб, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе телеком-оператора. — Наша компания регулярно организует культурно-развлекательные мероприятия в Екатеринбурге и десятках других городов. За всю нашу практику это первый случай, когда один из гостей получил травму. Мы предпримем все необходимые с нашей стороны меры, чтобы подобного никогда не повторилось».

Ранее директор уральского филиала «Дом.ru» Сергей Жевак в резкой форме дал понять пострадавшей горожанке, что она вряд ли дождется компенсации за вред здоровью.

ЧП произошло на премьере фильма Федора Бондарчука «Притяжение». Один из квадрокоптеров компании «Дом.ru», которые работали на мероприятии, врезался в женщину и повредил ей руку.

Данил Бардин
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