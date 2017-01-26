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26 января 2017
18:37  26 января 2017 1

После аварии в ХМАО проблесковые маячки могут появиться на всех школьных автобусах в стране

Вручение школьных автобусов Курган, ребенок за рулем
Проблесковые маячки помогут обратить внимание на автобусыФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Депутаты Тюменской областной Думы обратились к министру транспорта РФ Максиму Соколову с предложением дополнить нормы перевозки детей. Поводом обращения послужила тяжелая авария с участием автобуса на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 4 декабря прошлого года. В инциденте погибли 10 детей и двое взрослых.

Тюменские депутаты предлагают оснастить автобусы, которые перевозят детей, желтыми и оранжевыми проблесковыми маячками. В Тюменской области их установили на весь школьный транспорт. Теперь эту меру они депутаты хотят вынести на федеральный уровень через Министерство транспорта РФ.

«Проблесковые маячки желтого и оранжевого цвета не дают никакого преимущества на дороге, но всех участников дорожного движения они заставляют обратить на себя внимание», — прокомментировала инициативу депутат Инна Лосева.

Это не единственные меры, которые были предприняты региональными чиновниками по всему Уральскому округу. После трагедии руководители регионов на местах ужесточили требования перевозки. Так, тюменский губернатор Владимир Якушев поручил обеспечить обязательное сопровождение автобусов с детьми спецтранспортом ДПС. Глава региона также запретил перевозить детей в неблагоприятных погодных условиях. Подобные меры были приняты и в Челябинской области.

Дмитрий Кобылкин поручил сопровождать сотрудникам ДПС автобусы с детьми независимо от их количества. В Югре предложили участить проверки водителей на знания правил перевозки детей.

По данным ГИБДД МВД РФ, за 11 месяцев 2016 года на дорогах России погибло 636 детей и 18 000 детей получили различные травмы во время ДТП.

Владимир Балтунов
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