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26 января 2017
18:28  26 января 2017 0

Выплаты материнского капитала решили продлить. Семьям будет легче рассчитаться с ипотекой

Открытая лицензия от 09.09.2016. семья, детские ноги, детская игрушка
Программу маткапитала хотят продлить до 2023 годаФото: pixabay.com

В правительстве предлагают продлить программу маткапитала до конца 2023 года. Об инициативе Минтруда сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

По словам чиновника, программа может работать вплоть до 31 декабря 2032 года. «По нашему мнению, это положительно отразится на демографической ситуации», — цитирует Стасишина «Газета.Ru».

В кабмине также предполагают, что в случае если семья с двумя и более детьми решит использовать материнский капитал для погашения ипотечного кредита, пока один из родителей находится в декретном отпуске, маткапитал можно будет использовать не единовременно, а долями, которые будут перечисляться на счет банка ежемесячно.

Ранее в Минтруда отвергли идею о единовременной выплате маткапитала, так как в бюджете на это нет денег.

Нина Калинина
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