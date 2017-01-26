18:47 26 января 2017 0

С будущим сити-менеджером губернатор пока не сталкивался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совместное обсуждение городом и областью проекта «Эрмитаж на Урале» затягивается на неопределенный срок. Как рассказали «URA.RU» в администрации главы региона, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не сможет встретиться с представителями горадминистрации в эту пятницу, 27 января.

«Слишком плотный график», — лаконично пояснил директор департамента информполитики Александр Иванов.

Предполагалось, что на встречу с главой региона, запланированную еще в начале этой недели, пойдет заместитель главы администрации Екатеринбурга и один из главных фаворитов на пост сити-менеджера Алексей Кожемяко. Компанию ему должна была составить начальник управления культуры Татьяна Ярошевская. Со стороны области вместе с губернатором на встрече должны были присутствовать вице-губернатор по социальному блоку Павел Креков и региональный министр культуры Светлана Учайкина.