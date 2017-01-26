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26 января 2017
Главные новости Свердловской области
18:47  26 января 2017 0

Знакомство губернатора Куйвашева с будущим сити-менеджером Екатеринбурга откладывается

Представление проекта бюджета Екатеринбурга на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, кожемяко алексей
С будущим сити-менеджером губернатор пока не сталкивалсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совместное обсуждение городом и областью проекта «Эрмитаж на Урале» затягивается на неопределенный срок. Как рассказали «URA.RU» в администрации главы региона, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не сможет встретиться с представителями горадминистрации в эту пятницу, 27 января.

«Слишком плотный график», — лаконично пояснил директор департамента информполитики Александр Иванов.

Предполагалось, что на встречу с главой региона, запланированную еще в начале этой недели, пойдет заместитель главы администрации Екатеринбурга и один из главных фаворитов на пост сити-менеджера Алексей Кожемяко. Компанию ему должна была составить начальник управления культуры Татьяна Ярошевская. Со стороны области вместе с губернатором на встрече должны были присутствовать вице-губернатор по социальному блоку Павел Креков и региональный министр культуры Светлана Учайкина.

Сергей Демин
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