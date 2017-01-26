18:53 26 января 2017 0

Из-за холодной погоды пришли не все желающие Фото организаторов митинга

В Шадринске прошел митинг в поддержку инициативы губернатора Курганской области Алексея Кокорина об объединении тарифных зон Курганской и Тюменской областей, которое позволит снизить тариф на электроэнергию для зауральских потребителей. На мероприятие пришло около 50 человек, сообщили «URA.RU» организаторы.

На самом деле инициатива нашла более широкую поддержку, однако организации из-за холодной погоды направили своих представителей, поручив им поставить подписи за весь коллектив.

Пришли представители разных партий и организаций Фото участников митинга

Резолюцию с митинга направили в адрес президенту Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и руководству области. Участники потребовали от правительства ускорить решение с переходом на единое тарифное регулирование региональной энергетической комиссии Тюменской области.

Вопрос объединения тарифных зон Курганской области и «тюменской матрешки» сейчас решается на федеральном уровне. Губернатор Алексей Кокорин в интервью «URA.RU» отмечал, что постановление правительства по регулированию тарифов в Курганской области может быть принято в ближайшее время. «Мы надеемся на позитивное решение, работа в этом направлении ведется совместно с нашими энергетиками, понимание с их стороны есть», — сказал тогда губернатор.