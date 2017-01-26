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26 января 2017
25 января 2017
24 января 2017
19:09  26 января 2017 0

«Все ложь». Депутат тюменской гордумы осмотрел коней казака Афанасьева

Конюшня казака Афанасьева. Снос. Тюмень
Год назад приставы снесли конюшни АфанасьеваФото: Николай Бастриков © URA.RU

В скандал с лошадьми казака Владимира Афанасьева вмешался депутат городской думы. Мурат Тулебаев съездил к конюшне «Русская тройка», чтобы осмотреть животных, и доставил два грузовика с сеном.

О ситуации с лошадьми Афанасьева депутат узнал из СМИ и отправился на место, чтобы лично осмотреть животных. Как выяснилось, по первому высшему образованию Тулебаев — зооинженер.

«Что я увидел? Все, о чем писали в Интернете люди, далекие от животноводства, просто ложь, — заявил депутат. — Я, как дипломированный зооинженер, могу сказать, что никакого голодного истощения у животных нет. Лошади полны сил и находятся в очень хорошей форме. Как все дикие и домашние животные лошади испокон веков в зимнее время года находят подножный корм и употребляют снег в качестве воды. О каком изъятии животных может идти речь? Наверное, кто-то просто хочет нагреть на этом руки. Хотя для этого нет никаких законных оснований».

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Фото: помощник депутата гордумы Олеся Докучаева

Оказалось, что у Афанасьева в ночь с 24 на 25 января украли молодую лошадь. Поиски животного, как сообщила помощник депутата, уже ведут сотрудники полиции. Местные жители, в свою очередь, обратились к Тулебаеву с просьбой помочь подыскать место для содержания лошадей.

Ранее «URA.RU» уже писало о скандале, вспыхнувшем в районе Мыс. Некоторые горожане заявили, что опасаются за здоровье животных и готовят материалы для прокуратуры, а сам казак ответил, что готов отстаивать лошадей в кулачном бою. На улице кони остались после того, как тюменские судебные приставы устроили из сноса конюшни старого казака вооруженную акцию. Против старика с нагайкой и полутора десятков подростков силовики выставили автоматчиков в касках и бронежилетах.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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