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26 января 2017
Главные новости Свердловской области
18:45  26 января 2017 0

В Богдановиче мужчина убил трехмесячную дочь

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Младенец стал жертвой неуравновешенного папашиФото: Pixabay

Мужчина убил свою трехмесячную дочь, чтобы отомстить жене. Убийство произошло в городе Богдановиче в Свердловской области, об этом сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Семейный конфликт закончился тем, что отец ударил младенца головой об пол. Случившееся было подано полиции как несчастный случай, но уже на следующий день мужчина признался в убийстве.

«Возбуждено уголовное дело по статье „убийство малолетнего“, дело расследуется Богдановичским МСО СКР, — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Уже предъявлено обвинение, 24-летний мужчина арестован. Назначен комплекс экспертиз, в том числе психиатрическая. По этой статье ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения».

Как рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место ЧП выезжали сыщики уголовного розыска и сотрудники службы ПДН территориального ОВД, они опросили соседей в поисках очевидцев случившегося. «Как ни удивительно, но все односельчане охарактеризовали семью положительно, говорили, что они не догадывались о насилии. А жена и вовсе заявила, что он любит детей. Хотя они лукавили, так как чуть позже в соцсетях стали писать правду — все, что они думают об этих людях», — отметил Горелых.

Мать и отец девочки ранее не судимы, в доме у них царит бардак. Кроме убитой девочки у них еще есть двухлетний сын. Накануне Нового года у девочки началась пневмония и вместе с матерью были госпитализированы. Выписались из больницы накануне убийства.

«Обвиняемый по документам не значится ни главой семьи, ни отцом. Как так получилось, предстоит выяснить полицейским», — добавил Валерий Горелых.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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