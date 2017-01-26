{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
25 января 2017
Главные новости Челябинской области
19:14  26 января 2017 0

Челябинских чиновников, расстрелявших детский лагерь, признали хулиганами

Клипарт. Оружие. Челябинск, автомат, васин владимир
"Внеплановая тренировка" вылилась в условный срокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снежинский городской суд рассмотрел уголовное дело бывших сотрудников администрации ЗАТО, устроивших стрельбу и погром в детском лагере «Орленок». Андрей Головин и Виктор Федоренко признаны виновными в хулиганстве и приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно каждый, сообщили «URA.RU» в суде.

Резонансное ЧП произошло во время летних военных сборов для десятиклассников, которыми руководили оба фигуранта — тогда еще инспектор по ГО и ЧС и начальник правового отдела городского управления образования. Около 11 часов ночи изрядно пьяные мужчины, вооружившись пневматическим пистолетом «Байкал» и пневматической же копией пистолета-пулемета «Узи», отправились к трем корпусам, где спали их подопечные. Сначала они начали стрелять по стенам и окнам, а затем врывались в спальни. «Они поочередно заходили в указанные корпуса, подавали учащимся команды „захват“, „лежать“, „на пол“, „руки за головы“, демонстрируя пистолеты, периодически производя из них стрельбу в непосредственной близости от несовершеннолетних», — констатируется в материалах следствия.

Развлечения пьяных чиновников прервала директор лагеря. После этого оставшиеся без их надзора подростки смогли связаться с родителями, а те уже вызвали полицию. Приехавшие правоохранители составили протокол и изъяли пневматику у хулиганов. Но дальнейшее продолжение история получила лишь после того, как возмущенные родственники обратились в СМИ. Первоначально дело пытались замять, представив ЧП как некие «внеплановые занятия» — но эта версия очень быстро развалилась. Первыми были уволены из администрации Головин и Федоренко, за ними потеряла должность начальник управления образования. Ситуацию взял на контроль челябинский губернатор Борис Дубровский, а проверкой обстоятельств ЧП занялись следователи. В отношении экс-чиновников было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ.

В судебном заседании Головин и Федоренко полностью признали свою вину и заявили о раскаянии. С учетом этого, а также положительных характеристик и отсутствия последствий, вынесенный им приговор суд решил считать условным — с аналогичным испытательным сроком. На эти же полтора года им запрещено заниматься педагогической деятельностью.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров