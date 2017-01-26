19:14 26 января 2017 0

"Внеплановая тренировка" вылилась в условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снежинский городской суд рассмотрел уголовное дело бывших сотрудников администрации ЗАТО, устроивших стрельбу и погром в детском лагере «Орленок». Андрей Головин и Виктор Федоренко признаны виновными в хулиганстве и приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно каждый, сообщили «URA.RU» в суде.

Резонансное ЧП произошло во время летних военных сборов для десятиклассников, которыми руководили оба фигуранта — тогда еще инспектор по ГО и ЧС и начальник правового отдела городского управления образования. Около 11 часов ночи изрядно пьяные мужчины, вооружившись пневматическим пистолетом «Байкал» и пневматической же копией пистолета-пулемета «Узи», отправились к трем корпусам, где спали их подопечные. Сначала они начали стрелять по стенам и окнам, а затем врывались в спальни. «Они поочередно заходили в указанные корпуса, подавали учащимся команды „захват“, „лежать“, „на пол“, „руки за головы“, демонстрируя пистолеты, периодически производя из них стрельбу в непосредственной близости от несовершеннолетних», — констатируется в материалах следствия.

Развлечения пьяных чиновников прервала директор лагеря. После этого оставшиеся без их надзора подростки смогли связаться с родителями, а те уже вызвали полицию. Приехавшие правоохранители составили протокол и изъяли пневматику у хулиганов. Но дальнейшее продолжение история получила лишь после того, как возмущенные родственники обратились в СМИ. Первоначально дело пытались замять, представив ЧП как некие «внеплановые занятия» — но эта версия очень быстро развалилась. Первыми были уволены из администрации Головин и Федоренко, за ними потеряла должность начальник управления образования. Ситуацию взял на контроль челябинский губернатор Борис Дубровский, а проверкой обстоятельств ЧП занялись следователи. В отношении экс-чиновников было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ.

В судебном заседании Головин и Федоренко полностью признали свою вину и заявили о раскаянии. С учетом этого, а также положительных характеристик и отсутствия последствий, вынесенный им приговор суд решил считать условным — с аналогичным испытательным сроком. На эти же полтора года им запрещено заниматься педагогической деятельностью.