В Екатеринбурге закрывается один из старейших ночных клубов

18:50 26 января 2017 0

"Подвал" объявил о закрытии Фото: Арт-клуб "Подвал" "ВКонтакте"

Арт-клуб «Подвал», расположенный по адресу Московская, 209 в Екатеринбурге, объявил о своем закрытии.

«История подвала началась в декабре 2003 года и закончится в эту пятницу 27 января. Арт-клуб „Подвал“ проводит заключительную вечеринку. Определенно, Подвал — легенда. Клуб видел несколько поколений тусовщиков, приглашал именитых гостей, известных ди-джеев и музыкантов. Но все рано или поздно заканчивается. Так пусть история Подвала завершится мощной вечеринкой», — сказано в официальной группе заведения «ВКонтакте».

В самом ночном заведении «URA.RU» подтвердили информации о закрытии, уточнив, что речь идет ребрендинге.

«Как считают владельцы, тот формат, который существовал 13 лет, уже не актуален. Заведение ждет ребрендинг. Переходный период продлится пару месяцев. Помещение будет сдаваться под праздники и концерты, если в нем не начнется ремонт», — рассказали «URA.RU» в заведении.

Ранее стало известно о закрытии гей-клуба «Zone».