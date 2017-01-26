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26 января 2017
19:11  26 января 2017 0

В Сеть попали эскизы нового внедорожника УАЗ. ФОТО

Новый УАЗ может выглядеть именно такФото: svopi.ru

В Интернет попали фотографии нового кроссовера УАЗ, зарегистрированного в Роспатенте в конце 2016 года. Этот автомобиль называют машиной «повышенной непроходимости».

Судя по фото, у внедорожника средние габариты — несущий кузов составляет 4,6 метра в длину. Автомобиль получил платформу, разработанную для проекта «Кортеж». УАЗ имеет множество хромированных деталей и двухцветную обивку.

Правообладателей нового автомобиля стал ФГУП НАМИ, в команде разработчиков числится главный дизайнер УАЗа Андрей Суханский, пишет auto.mail.ru.

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auto.mail.ru

Лев Истомин
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