19:20 26 января 2017 0

Леонид Валов стал Героем России посмертно Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге назовут улицу именем Героя России, полковника милиции Леонида Валова, погибшего 15 декабря 1995 года в ходе боевых действий на Кавказе. Валов, находящийся в стороне от основных сил своего отряда, непрерывно меняя позиции, вел автоматный огонь, создавая впечатление у противника, что там действуют основные силы. Его действия позволили группе прорваться в здание комендатуры. Валов получил смертельное ранение, от которого скончался на месте.

«26 января 2017 года войдет в историю, — говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Городская комиссия под председательством заслуженного работника культуры Российской Федерации Всеволода Слукина приняла решение о присвоении новой улице в Верх-Исетском районе Екатеринбурга имени Леонида Валова, в честь нашего легендарного земляка. Многотысячный гарнизон свердловской полиции и ветераны органов внутренних дел с благодарностью восприняли это решение».