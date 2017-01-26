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26 января 2017
Главные новости Свердловской области
19:35  26 января 2017 0

Эхо транспортной реформы. В ТТУ «режут» зарплаты и готовятся к массовым увольнениям

Общественный транспорт Екатеринбурга, трамвай, церковь, общественный транспорт
Проезд дорожает, зарплаты транспортников снижаютсяФото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудникам трамвайных депо в Екатеринбурге практически в два раза урезали заработную плату, которая до настоящего момента оставалась на уровне 27 тысяч рублей. Также руководство ТТУ намерено в ближайшее время отказаться от собственного профилактория на Уктусе, где могли поправить здоровье рядовые сотрудники. Такая информация обсуждается среди специалистов подвижного состава.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» анонимные источники, зарплату урезали с января этого года. То есть в феврале специалисты, отвечающие за безопасность движения общественного транспорта, получат только половину от выплачиваемой ранее суммы.

«В связи с этим в нескольких депо ожидаются массовые увольнения — кто будет работать за копейки», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Представитель руководства ТТУ Александр Серебрянников опроверг эту информацию, заявив, что на предприятии есть проблемы, но они совсем другого характера.

«Средняя заработная плата среди сотрудников — 27 тысяч рублей, никто ее урезать не собирается — это домыслы. Тем более, никто не будет трогать профилакторий на Уктусе», — рассказал нашему корреспонденту Александр Михайлович.

Отметим, что в этом году городские власти должны будут потратиться на новые маршрутные таблички и остановочные комплексы в рамках полного изменения транспортной схемы в Екатеринбурге.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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