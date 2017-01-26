Ротенберг построит в Свердловской области ракетный завод

19:24 26 января 2017 0

Сергей Шойгу уже согласовал проект, хотя знает об этом очень ограниченный круг лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области может появиться предприятие по производству новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 «Прометей». Эту информацию «URA.RU» подтвердило сразу два источника — в минобороны и крупной региональной финансово-промышленной группе. Оба собеседника, к сожалению, пока не в курсе точного местоположения будущего предприятия.

«Совсем не факт, что предприятие будет располагаться в Екатеринбурге — могут возвести где-то в области. Но в свой последний приезд в Екатеринбург [министр обороны РФ Сергей] Шойгу обсуждал в том числе и это. Строить его будут структуры, близкие к [бизнесмену Аркадию] Ротенбергу, с привлечением местных подрядчиков, которые хорошо показали себя в исполнении масштабных госконтрактов, например, в Крыму», — утверждает собеседник агентства.

Уточнить планы самого Аркадия Ротенберга на этот счет не удалось — запрос, отправленный в принадлежащую ему компанию «Стройгазмонтаж», пока остается без ответа.

Комплекс С-500 пришел на смену ЗРК предыдущего поколения — С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», как более совершенная система: дальность обнаружения ею целей увеличилась на 150-200 километров, а кроме того, комплекс стал способен обстреливать 10 целей одновременно. Сегодня С-300 и С-400 разрабатываются и производятся на базе завода имени Калинина (ЗиК), в прошлом году ставшего фигурантом скандальной истории с обрушением кровли одного из цехов. В пресс-службе завода никакой информацией о новом предприятии не обладают.

В свердловском минпроме планы по строительству нового завода не подтверждают, но и не опровергают. «В 2015 году поднималась волна информационная, согласно которой с ЗиКа планировалось забрать производство и перенести его в центральную часть России. Дальше слухов, правда, это не двинулось. Ничего подобного во время визита делегации минобороны на Уральский завод гражданской авиации также не обсуждалось — все вопросы касались беспилотников, реактивных двигателей, но не ракетных комплексов. Если даже и возникнет у нас что-то подобное, то, скорее всего, как дополнение того же ЗиКа — там вся база для этого, а новый комплекс — это же та же самая „тележка“, но иные мозги и начинка», — рассказал «URA.RU» министр промышленности Сергей Пересторонин.

Для Свердловской области строительство означало бы приток колоссальных инвестиций. Для примера, в открывшийся в конце февраля 2016 года в Кировской области завод по производству С-400 и С-500 было вложено 41,6 млрд рублей. На связанное с этим производство в Нижнем Новгороде, открытое уже в марте 2016 года, потратили 39,5 млрд. Проектная численность работников на новых заводах составила почти шесть тысяч человек. Возведением объектов для концерна ВКО «Алмаз-Антей» занималось Федеральное агентство специального строительства. Письменный запрос в концерн «Алмаз-Антей» редакцией также был отправлен.