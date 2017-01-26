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26 января 2017
19:28  26 января 2017 0

Украина разрабатывает план реинтеграции Крыма

Митинг два года Крыму. Пермь, митинг крым
Украина не может смириться с тем, что Крым российскийФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Правительство Украины разрабатывает документ по реинтеграции Крыма, об этом заявил министр страны по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Еще в середине января, пишет «Национальная служба новостей», на Украине утвердили план реинтеграции территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. Документ предполагает предоставление Украиной на этих террориториях административных услуг, дистанционного образования в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий, восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания.

«По Крыму сейчас готовится похожий документ», — сказал Черныш «Украинской правде». Министр добавил, что речи о возобновлении экономических связей не идет.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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