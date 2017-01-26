20:11 26 января 2017 0

Борис Шалютин уволен из КГУ в конце прошлого года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат областной думы Борис Шалютин уверен, что решение о расформировании кафедры философии в КГУ, которую он возглавлял до конца 2016 года, было сфальсифицировано. Об этом он заявил «URA.RU» после того, как узнал у участников ученого совета обстоятельства голосования.

По словам профессора философии Бориса Шалютина, участники совета еще при входе отметили небывалые меры безопасности — на входе в холле всех встречали сотрудники ОМОНа и проверяли удостоверения.

Как рассказали участники, в начале заседания была избрана счетная комиссия, обычно она подсчитывает голоса по вопросу присвоения ученых званий. Особых подозрений поначалу не возникло, даже после того, как и. о. ректора Константин Прокофьев лично предложил кандидатов. Когда же преподаватели попытались выяснить, по каким вопросам будет голосование и предложить других членов комиссии, прения прекратили.

Организатором заговора считают Константина Прокофьева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При обсуждении вопроса о реорганизации кафедры философии путем ее присоединения к кафедре «Культурология» восемь авторитетных преподавателей вуза высказались против. Среди них — нынешний руководитель кафедры Татьяна Кирик, которая отметила, что не была проинформирована об этой инициативе. По ее словам, о готовящемся объединении она узнала из СМИ. Были высказаны предложения снять или перенести этот вопрос.

Однако Константин Прокофьев настоял, что в повестке лишь один вопрос — о расформировании кафедры и поставил его на голосование. Как рассказали участники, поднялось не больше десятка рук. Тогда было предложено провести тайное голосование. «Только после этого было принято решение о расформировании кафедры, — отмечает Борис Шалютин. — Я не думаю, что это так сойдет руководству с рук, это уже какой-то криминал».

Завкафедрой философии Борис Шалютин, напомним, был уволен 29 декабря 2016 года за то, что отсутствовал на рабочем месте в течение двух дней. Шалютин намерен добиваться восстановления в должности через суд, он начнется уже в феврале. О реорганизации кафедры философии стало известно после увольнения профессора.