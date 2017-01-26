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26 января 2017
20:01  26 января 2017 0

Экс-подопечную Максима Фадеева замучили кошмары после разрыва с продюсером

Максим Фадеев, фадеев максим
С Максимом Фадеевым солистка группы Serebro расставалась не очень красивоФото: http://www.max-fadeev.ru/

Бывшую солистку группы Serebro Елену Темникову часто мучили кошмары после того, как она покинула коллектив. По словам девушки, она переживала сильный стресс, и любимый муж Дмитрий Сергеев очень ей помог пережить неудачи в жизни.

«Еще долго снилось, что мне приносят для выступления очередной прозрачный костюм, снились и другие кошмары, — рассказала Темникова в интервью журналу OK! — Ты не представляешь, какой счастливой я была, когда в моей жизни закончилось Serebro!».

Темникова рассказала, что во многом со стрессом ей помогло справиться рождение ребенка, которое они планировали с мужем Димой. «Раньше я была запуганная, боялась всего и всех. Дима помог мне вернуться к любимой профессии, начать сольную карьеру», — призналась певица. Она снова рассказала о том, что ей было очень трудно соответствовать образу, который создавался солистками Serebro, приходилось вести себя неестественно.

Темникова добавила, что давно простила и продюсера Максима Фадеева, и нынешнего лидера коллектива Ольгу Серябкину, несмотря на разногласия с ними обоими. «Честно сказать, я всех простила, кто делал мне больно: и Макса Фадеева, и Ольгу Серябкину», — призналась певица, отметив, что собирается написать им в Прощеное воскресенье.

«Жизнь одна, жить надо созидая, — резюмировала Темникова. — Я могу сказать, что сегодня я легко живу и работаю, потому что отпустила свое прошлое».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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