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26 января 2017
20:03  26 января 2017 0

Путин похвалил новый МиГ-35

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путину понравился новый истребительФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин положительно оценил экспортный потенциал легкого истребителя МиГ-35.

Президент подчеркнул, что МиГ-35 обладает улучшенными летно-техническими характеристиками и может сопровождать одновременно до тридцати целей, способен работать как на поверхности земли, так и по морю, благодаря чему приближается к истребителю пятого поколения. По словам Путина, машина имеет хороший экспортный потенциал, пишет «Газета.ру».

Отметим, что ранее стало известно, что МиГ-35 приступит к летным испытаниям 26 января.

Лев Истомин
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