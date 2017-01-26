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26 января 2017
20:21  26 января 2017 0

В Москве задержали таксиста, который выбросил из машины мать с ребенком

Албания, такси
Таксист озверел из-за испачканной машиныФото: Наталия Вершинина © URA.RU

Полицейские задержали московского таксиста, который выбросил из автомобиля мать с ребенком.

Конфликт между водителем такси и его 24-летней пассажиркой, писала «Газета.ру», произошел из-за того, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Уточнялось, что пассажиры доехали до места назначения, но мальчик при выходе задел ногой обивку салона. Рассвирепевший мужчина вытолкнул женщину и малыша на улицу, из-за чего мальчик получил травму головы, упав и ударившись головой о землю.

По имеющимся данным, у ребенка диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Таксиста доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств случившегося, отмечает «Национальная служба новостей», добавляя, что система «Яндекс.Такси» уже заблокировала агрессивного водителя.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что 24-летняя женщина с ребенком доехали до нужного места, но при выходе из машины мальчик задел ногой обивку салона и испачкал ее. «После этого водитель такси вышел из машины и вытолкнул наружу женщину и ребенка, при этом мальчик упал и ударился головой об землю», — рассказал источник.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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