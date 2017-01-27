14:04 27 января 2017 4

Людмила Бабушкина сегодня принимает поздравления только опосредованно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина отмечает свой день рождения. В неюбилейный год она впервые решила не принимать у себя в кабинете бесконечные толпы поздравляющих, а уехала «в область». Тем не менее уже к сегодняшнему дню стол Людмилы Валентиновны завален поздравительными телеграммами и адресами.

Первое поздравление в адрес свердловского спикера поступило от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. «Уважаемая Людмила Валентиновна! Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения. Вы много лет трудитесь на благо Свердловской области и зарекомендовали себя как компетентный, целеустремленный руководитель, обладающий умением эффективно решать поставленные задачи, хорошо знающий проблемы региона. Уверена, что Ваши профессионализм, знания и энергия будут и в дальнейшем способствовать развитию Свердловской области, а Ваша деятельность на ответственном государственном посту будет успешной и плодотворной. Желаю Вам здоровья, счастья и всего самого доброго», — написала в поздравительной телеграмме Матвиенко.

«Уважаемая Людмила Валентиновна! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В этот знаменательный день примите благие пожелания крепости сил и бодрости духа, благодатной Божией помощи в Вашем ответственном делании на благо Отечества!» — пожелал Людмиле Бабушкиной митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Поздравил Людмилу Валентиновну и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Примите самые добрые поздравления с днем рождения, пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма и хорошего настроения. На посту председателя Законодательного собрания Свердловской области с присущей Вам мудростью, управленческим талантом и дипломатичностью Вы ведете плодотворную законотворческую работу, направленную на социально-экономическое развитие Свердловской области, повышение качества жизни уральцев», — сказано в поздравительной телеграмме главы региона. Евгений Куйвашев также пожелал Людмиле Бабушкиной, чтобы ей в жизни всегда сопутствовали удача, уважение со стороны коллег, любовь и понимание со стороны близких.

Присоединился к поздравлению глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. «Уважаемая Людмила Валентиновна! Сердечно поздравляю вас с Днем Рождения! Ценю ваш высочайший профессионализм, богатый опыт законотворческой деятельности и мудрую гражданскую позицию, вашу эффективную работу во главе областного парламента. Желаю вам — яркому, уважаемому политику, талантливому руководителю, умной, обаятельной женщине — крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов во всех начинаниях на благо родной Свердловской области», — душевно поздравил спикера первый вице-губернатор Свердловской области.

Не остались в стороне и однопартийцы. «Уважаемая Людмила Валентиновна! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня Рождения! Ваша постоянная целеустремленность и высочайший профессионализм вызывают чувство глубокого уважения! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях и осуществления задуманных планов!» — поздравил Бабушкину первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

К поздравлениям присоединились и коллеги из других регионов страны. «Поздравляю Вас с Днем рождения! Примите пожелания здоровья, успехов и благополучия», — пожелал в поздравительной открытке председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

«Уважаемая Людмила Валентиновна! От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и от меня лично примите поздравления с Днем Рождения. Накопленные знания и авторитет опытного политика, несомненный талант руководителя позволяют вам эффективно решать комплекс задач, направленных на законодательное обеспечение динамичного социально-экономического развития региона, эффективного использования его колоссального потенциала, повышения уровня жизни населения. Убежден, под Вашим началом депутаты Законодательного собрания Свердловской области продолжат активно трудиться над формированием и совершенствованием правовой базы региона и добьются весомых результатов, обеспечивающих благополучие и процветание уральской земли. Желаю вам доброго здоровья, новых профессиональных успехов, счастья, осуществления всех планов и замыслов», — пожелал председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков.

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Людмиле Бабушкиной крепкого здоровья и хорошей аппаратной устойчивости!