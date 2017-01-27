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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:25  27 января 2017 21

Соцсети высмеяли уазики, закупленные для скорой помощи на Урале. ФОТО

"Скорые" купили по федеральной программеФото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Руководителям медицинских учреждений Свердловской области переданы ключи от четырнадцати новых машин скорой помощи. Автопарк пополнили уазики, над которыми вовсю потешаются в Интернете.

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на новые автомобили, указывая, что в 21 веке чиновники закупают уазики из-за необходимости импортозамещения. Однако многие придерживаются иного мнения: «Кроме как на буханках, с учетом состояния дорог и климата больше ни на чем не доедешь».

Солидарен с этой позицией и пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. По его словам, с учетом своей проходимости уазики лучше всего подходят для сельской местности.

Срок службы такого автомобиля — 5 лет
Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

«Там другие автомобили просто не проедут», — пояснил «URA.RU» представитель ведомства.

Новые машины скорой помощи приобрели за счет областного и федерального бюджетов в рамках федеральной программы. 12 карет экстренной помощи класса B отправились в Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Тавду и другие города. Еще две машины класса С (реанимобили) останутся в Екатеринбурге, их передали городской станции скорой помощи и детской областной больнице.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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