15:12 27 января 2017 9

В начале февраля жителей ждут еще большие суммы за отопление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горожане начали получать первые счета за январское отопление, и часть жителей находится в неприятном шоке. Цены на отопление вновь повысились — второй раз за последние полгода. Теперь виновата не холодная зима, а постановление правительства России. Вал возмущений, очевидно, придется на начало будущей недели — именно тогда в массовом порядке жителям начнут поступать квитанции за январь.

«Я получил платежку на 2000 рублей больше, чем в декабре», — пишет один из читателей «URA.RU». «Кошмар, 29 квадратов, 4200, 2300 из них за отопление», — сообщает обитатель квартиры возле цирка. «Еще плюс три тысячи за отопление — это вообще как?» — возмущается третий.

В этом отопительном сезоне жители города уже сталкивались с повышением цен на отопление. Оно было связано с тем, что с нового отопительного сезона жителям выставляются счета на основании того, сколько фактически было использовано теплоносителя на отопление. Однако управляющие компании к такому порядку были не совсем готовы.

До расчета по фактическому потреблению в соответствии с требованием Единого расчетного центра (ЕРЦ) они подавали данные об использованном тепле в эту организацию до 16 числа каждого месяца, считая ее по среднегодовому показателю. После того, как стало необходимо подавать данные о том, сколько на самом деле потрачено ресурса на отопление, коммунальщики придумали такую схему: до середины месяца подавалась средняя сумма, а после 25-26 вместе с данными со счетчиков жителей за остальные ресурсы — уже уточненные суммы за отопление.

Разница между средним потреблением и фактическим, «разбитая» на всех жильцов, и выставляется в квитанциях как сумма за отопление за прошедший месяц.

«В конце января жители, скорее всего, получили корректировку и перерасчет сумм отопления за декабрь», — говорят о причинах повышения цен на отопление в УК «Стандарт». А месяц был очень холодным.

Но корректировка цены отопления не единственная причина увеличения цифр в коммунальных платежках. «В самом конце 2016 года законодатели внесли в основные профильные нормативные документы сферы ЖКХ изменения, которые серьезно повлияют на правила расчетов и суммы в квитанциях», — говорят в ЕРЦ.

Все дело в постановлении 354, которое и регулирует порядок и сроки оплаты коммунальных услуг. С конца декабря в нем содержатся и другие поправки, которые существенно усложняют жизнь обычным людям. Так, увеличивается сумма, которую мы будем платить за общедомовое потребление.

Теперь за общедомовые нужды мы будем платить не по счётчикам, а по нормативам — вне зависимости от того, стоит счетчик на доме или нет.

Заметим мы это в квитанциях как раз в начале февраля. «Новый порядок расчетов предполагает выставление счетов в текущем месяце за текущий месяц. Изменения в квитанциях мы увидим в феврале: единоразово будут указаны начисления по общедомовому потреблению и за январь, и за февраль», — поясняют в пресс-службе Единого расчетного центра

354-е постановление вводит и другие изменения.

Теперь за коммунальные услуги (свет, воду, тепло) придется платить, даже если в квартире никто не живет или не прописан. Сумму будут начислять всем собственникам по нормативам потребления.

«Раньше собственники таких квартир (без приборов учета) получали счета только за общедомовые услуги и содержание жилья», — напоминают в ЕРЦ.

Все жестче закон обходится с теми, кто не передает показания приборов учета. Обновлены правила проведения начислений на основе среднемесячных объемов потребления, когда потребитель не передает вовремя показания приборов учета. «Если раньше расчет „по среднему“ проводился в течение 6 месяцев, сейчас этот срок сокращен до 3 месяцев. Если собственник так и не передает показания приборов учета, в дальнейшем начисления проводятся по нормативам потребления. Также по нормативу расчет проводится, если не передаются показания прибора учета, который действует менее 3 месяцев», — говорят в Едином расчетном центре.

Ранее «URA.RU» уже рассказывало еще об одном нововведении, которое появилось в этом подзаконном акте.

С нового года управляющие компании и поставщики ресурсов могут отключать должников, прислав им СМС-сообщение, письмо на электронный адрес, после звонка с заранее записанным разговором или текста об отключении в очередной квитанции, в «личном кабинете» абонента — одним словом, любым удобным для компании способом.

В компании «Облкоммунэнерго» агентству пояснили, что с 1 января 2017 года порядок отключения должников упрощен: теперь компании могут не вручать должникам предупреждения «под роспись».

В Свердловской области уже готовятся к массовому недовольству жителей. Насколько нам известно, Госжилинспекция на следующей неделе будет проводить семинары для управляющих организаций, рассказывать им о том, как правильно пользоваться новыми порядками расчетов и собирать данные о недовольстве жильцов.