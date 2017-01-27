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27 января 2017
26 января 2017
25 января 2017
13:57  27 января 2017 7

Сотрудник Дома культуры на Ямале сел в тюрьму за педофилию

Клипарт. Насилие , страх, подросток, боль, насилие, ребенок
Молодой человек совершил развратные действия во время занятий с детьми в городском ДКФото: depositphotos.com © URA.RU

Суд на Ямале признал 22-летнего жителя Тарко-Сале виновным в совершении развратных действий в отношении ребенка, с которым он занимался в Доме культуры.

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года в Пуровском районе 22-летний сотрудник Дома культуры во время занятий с несовершеннолетними совершил в отношении подростка, не достигшего 14-летнего возраста, развратные действия», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Во время расследования были допрошены 17 свидетелей, проведены необходимые криминалистические экспертизы. В том числе и психиатрическая — в отношении осужденного. Молодой человек во время расследования и в суде полностью признал свою вину.

За развратные действия в отношении ребенка сотрудник Дома культуры был приговорен к 10 месяцем заключения в колонии общего режима.

Вячеслав Егоров
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