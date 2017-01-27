14:19 27 января 2017 1

Железную дорогу на Ямале профинансируют "РЖД" и Росжелдор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОАО «РЖД» назвало цену возведения железной дороги в рамках Северного широтного хода и подробности финансирования. Линия Обская — Салехард — Надым — Хорей — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево и прилегающие инфраструктуры оцениваются в 230 млрд рублей. Об этом рассказал старший вице-президент «РЖД» Вадим Михайлов, выступая в Совете Федерации.

Доля концессионера (специальной проектной компании) составит 113 млрд рублей, концедент вложит 30 млрд рублей, «РЖД» профинансирует стройку на 105 млрд рублей.

«Газпром» достраивает ветку Надым — Пангоды, передает в пользование и получает за это вознаграждение. Соответственно, по параметрам концессии, предположительно, РФ в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта выступит в качестве концедента, концессионером выступит специальная проектная компания — пока «РЖД», но будем готовы также рассматривать других заинтересованных инвесторов, чтобы они вошли в состав этой специальной проектной компании. Концессионер за счет собственных и привлеченных средств построит концессионный участок и будет осуществлять его эксплуатацию на протяжении срока действия. Срок действия мы пока определяем как 35 лет», — цитирует Михайлова ТАСС.

Напомним, в рамках СШХ планируется также построить мост через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Рассматривались разные схемы финансирования, в том числе с участием средств федерального бюджета. Есть вероятность, что будет привлечен инвестор. Ямал уже построил за свой счет мост через Надым, однако, еще не расплатился за него. Заказчиком стройки выступила дочка «Корпорации развития».

Еще в ноябре 2016 года губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин сообщил, что «РЖД» направили в правительство РФ концессионную заявку по Северному широтному ходу. В декабре президент Владимир Путин заявил, что строительство железной дороги в рамках Северного широтного хода начнется тогда, когда будет доказана его целесообразность. Он назвал проект «хорошим и нужным для экономики страны», так как СШХ будет диверсифицировать транспортную систему.