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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:24  27 января 2017 4

В аптеках Екатеринбурга заканчиваются антибиотики

Аптеки. Екатеринбург, покупатель, аптека, фармацевт
Жители Екатеринбурга раскупают антибиотикиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В аптеках Екатеринбурга заканчиваются антибиотики. Горожане жалуются на невозможность покупки важных лекарств.

«По рецепту выписали „Цифран“ от ЛОР-заболевания. Обошла пять аптек. Нигде нет. Нашла только в одной, на Уралмаше. И там сказали, что препарат скоро закончится», — рассказала одна из читательниц «URA.RU».

В аптечных пунктах «URA.RU» подтвердили, что спрос на антибиотики резко возрос.

«У нас тоже все разобрали. Очень много простывших в городе. Ждем завоза», — рассказали «URA.RU» в аптеке «Классика» на Малышева.

«Антибиотики общего воздействия пока закончились. Полгорода гриппом болеет. У кого-то осложнения начинаются, которые антибиотиками сбивают», — поделились в аптеке «Живика» на Уральских рабочих.

Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за третью календарную неделю зарегистрировано 12,8 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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