16:02 27 января 2017 27

Дебаты с дизайнером Артемием Лебедевым не принесли Навальному ожидаемых дивидендов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дебаты Алексея Навального и Артемия Лебедева провалились потому, что оба участника не обладают достаточной харизмой и не готовы вести содержательную политическую дискуссию. Такое мнение высказали опрошенные «URA.RU» эксперты.

Как пояснил эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов, и Навальный, и Лебедев уютнее чувствуют себя в блогах, нежели на ТВ.

«Либеральная оппозиция не может жить без расколов, поскольку состоит из личностей определенного психологического типа, нацеленных не на созидание, а на разрушение. Постороннему наблюдателю кажется, что в оппозиции всегда один сплошной раскол. При этом Лебедев никогда не считался деятелем либеральной оппозиции», — отметил Тихонов в разговоре с «URA.RU».

По мнению экспертов, своими действиями Навальный во многом раскалывает оппозицию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Он не исключил, что своей атакой на Навального Лебедев подал заявку на вступление в ее ряды.

«То, что расследования ФБК необъективны, известно всем, кроме сторонников Навального. Их переубедить трудно, а все остальные считают ФБК сливным бачком и инструментом сведения счетов с конкурентами», — резюмировал собеседник агентства.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «URA.RU» выразил недоумение, для чего Навальному участие в подобных дебатах.

«Не каждый информационный повод идет на пользу. Дивидендов от этих дебатов никаких, а потерять часть потенциальных сторонников можно», — пояснил Калачев.

По мнению политолога Антона Хащенко, этот конфликт в очередной раз показал, что Навальный — злой, мстительный и не воспринимающий адекватно любую критику человек.

«Это уже далеко не первая ситуация, когда, формально выступая против административного ресурса, он сам с легкостью разворачивает все имеющиеся ресурсы против «обидчика», чтобы затравить последнего. Так было с его политическими оппонентами из числа представителей власти, то же самое мы видели в прошлом году в отношении его изначальных союзников по Демкоалиции — по сути,

Навальный сделал очень многое для того, чтобы этот оппозиционный проект не состоялся, а те партии, которые участвовали в выборах («ПАРНАС», «Яблоко») в Госдуму, не получили голоса оппозиционно настроенного электората», — напомнил «URA.RU» Хащенко.

Социолог Ефим Фидря считает, что распространенное мнение о том, что либеральная оппозиция конфликтует с Навальным, а он, в свою очередь, пытается устранять сильных конкурентов, на его взгляд, глубоко ошибочно.

«В первую очередь потому, что пока в этом движении не наблюдается ни одного человека, способного получить на президентских выборах результат, превышающий статистическую погрешность. В этой связи и прошедшие дебаты тоже оставили странное впечатление — есть стойкое ощущение, что вся эта ситуация была сконструирована искусственно. На это, в частности, указывает и странный выбор оппонента — Лебедев, конечно, не политический деятель, зато отличный медийный персонаж, дискуссия с которым гарантированно привлечет внимание сетевого сообщества — и контраст между резкими высказываниями в „подготовительный“ период и довольно вялой и бессодержательной дискуссией в эфире», — отметил Фидря.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов заявил «URA.RU», что все участники этих дебатов использовали их исключительно в PR-целях.

«Навальный как кандидат в президенты России продвигал свою предвыборную программу и укорял оппонента в нарушении „духа“ закона. Лебедев в ответ защищался коммерческой тайной, а его дизайнерская компания, без сомнения, после этого эфира получит еще большее число заказов», — пояснил Иванов.

По его мнению, Навальный в очередной раз показал, что он далек от российского общества, большей его части.

«Даже в дебатах он использует американские технологии публичных выступлений, американский стиль ораторского искусства, что в нашей стране имеет, скорее, обратный эффект», — констатировал собеседник агентства.

Политолог Григорий Трофимчук заявил «URA.RU», что не считает дебаты провалившимися.

«Дискуссия этой пары привлекла внимание значительной части аудитории, в том числе в соцсетях. Сама площадка, где они выступали, случайно выиграла от того, что аудиторию предельно утомили дебаты на федеральных телеканалах, где двадцать лет спорят руководители одних и тех же „старейших российских партий“. Ни Навальный, ни Лебедев „провалиться“ не могли по определению, так как компромат у нас давно не действует, ни в чью сторону. Раскола внутри либеральной оппозиции тоже нет, так как она и без этого постоянно расколота то вдоль, то поперек. Поэтому считаю, что здесь никто не проиграл — особенно те, кто инициировал эту дискуссию», — отметил Трофимчук.

Накануне на телеканале «Дождь» состоялись дебаты оппозиционера Алексея Навального и дизайнера Артемия Лебедева. Ранее они обменялись резкими публикациями в социальных сетях.

Так, Лебедев раскритиковал Навального как кандидата в президенты, а Навальный ответил, что известный дизайнер участвует в сомнительных государственных конкурсах. В целом же, по мнению многих пользователей социальных сетей, дебаты получились неубедительными.