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27 января 2017
14:16  27 января 2017 16

В России отменено уголовное наказание за побои в семье

Клипарт. Насилие , страх, подросток, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
За насилие в семье больше нет уголовной статьиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуме в третьем чтении принят закон об отмене уголовного наказания за побои в семье. За документ проголосовали 380 депутатов и лишь трое высказались против, сообщает «Газета.Ru».

Закон был разработан депутатами и сенаторами после того, как в 2016 году были декриминализированы побои, нанесенные чужим людям. Авторы законопроекта утверждают, что документ восстанавливает «баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести» и возвращает логику, «когда за одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех независимо от того, кто это деяние совершил», пишет ТАСС.

Побои в отношении членов семьи и других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям, а не к уголовным. При этом, если насилие повторится, то за такое деяние человек будет привлекаться уже по нормам уголовного законодательства, пишет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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