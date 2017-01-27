14:36 27 января 2017 8

Лента изобилует как жестокими, так и эротическими сценами СКРИНШОТ: из тизера к фильму "Река"

В интернете появилась первая серия фильма ужасов «Река», снятого на Урале по сценарию создателя «МММ» Сергея Мавроди. Веб-премьера состоялась в YouTube, на канале кинокомпании «Русь». Ссылку на нее опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» екатеринбургский режиссер и продюсер Андрей Килин.

Фильм, работа над которым была завершена еще в 2014 году, до сих пор никогда не показывался массовому зрителю. «Были два закрытых показа в кинотеатрах — в Екатеринбурге и в Москве, на международном фестивале фильмов ужасов „Капля“, где мы взяли первое место, — рассказал „URA.RU“ Андрей Килин. — После этого меня многие просили выложить фильм, но я долго не хотел, потому что сюжет действительно скандальный. А недавно сидел как-то ночью, настроение такое было — дай, думаю, выложу первую серию».

То, что, разместив ленту в интернете, он никаких сборов не получит, Килина не смущает. «Пускай люди смотрят, а то фильм все равно лежит без толку, а мне надо двигаться куда-то дальше, — говорит Андрей. — Пока залили первую серию, если будет интерес, то и остальное выложим».

Андрей Килин: «Пусть люди смотрят» ФОТО: со страницы Андрея Килина во «ВКонтакте»

Интерес есть: за двое суток первую серию фильма посмотрела почти тысяча человек, подписчики Килина оставляют восторженные отклики в его ленте. «Картинка очень крутая, настоящий праздник для глаз!» — пишет Алексей. «Ура! Ура! Ура! Как долго же я его ждал!» — говорит Рашитжан. Хотя появились уже и первые критики. «Труп на труп не похож! — укоряет Самович. — Не удивляюсь, почему паренек на нее [девушку] позарился. Она ведь на вид живая!»

Фильм «Река» снимался с 2013 года на реке Серге в природном парке «Оленьи ручьи» в Свердловской области: ради съемок часть заповедной территории на некоторое время закрывали от посетителей. По сценарию в тело красавицы после посмертного изнасилования вселяется дьявол. Видеоряд изобилует ожившими трупами, которые ходят и общаются с живыми, в том числе с торчащим в голове топором. В картине присутствуют и сцены массовых оргий. Первая серия заканчивается тем, что главный герой находит утопшую девушку и начинает с ней совокупляться.

«Река» предваряется небольшим вступлением от Сергея Мавроди. «А правда, что этот фильм снят на деньги вкладчиков „МММ“? — Конечно. Мало того, на деньги, украденные у вкладчиков „МММ“ мной лично! Все абсолютно, что мной делается, это только на украденные у вкладчиков деньги, это же ясно. Я не понимаю даже, че спрашивать?» — говорит он.

Правда, тут же создатель финансовой пирамиды признается, что все это шутка. Он рассказывает, что денег на съемки не давал («они и не просили»), а всего лишь написал сценарий для «ужастика», причем даже не за деньги — просто подарил его создателям ленты. «Сценарий гениальнейший, как и все, что я делаю», — заявляет великий махинатор.

Выбор жанра (фильм ужасов) он объясняет тем, что тот ему очень близок. «У меня вся жизнь — сплошной ужас, так что знаю, о чем пишу, — говорит великий махинатор. При этом он уточняет, что к воплощению сценария на экране не имел никакого отношения. «Фильма я не видел, — говорит Мавроди. — Давайте сразу условимся: если фильм хороший, то сценарий мой — и все почести мне. А если плохой, то все претензии к съемочной группе. Я тут не при делах».