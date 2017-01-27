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27 января 2017
26 января 2017
Главные новости Челябинской области
14:32  27 января 2017 4

Московские хозяева челябинского завода вместо увольнений объявили о повышении зарплаты

Клипарт, пикет, протест, лозунг, сокращение рабочих мест, безработица
Собственники Катав-Ивановского завода обещают не увольнять сотрудниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» не будет устраивать массовые сокращения на своем челябинском предприятии «Катавский цемент». Более того, сотрудников ждет повышение зарплаты, говорится в ответе на запрос «URA.RU», направленный в пресс-службу холдинга, после того как значительной части трудового коллектива обеспечили простой.

«Информация о массовых сокращениях персонала завода не соответствует действительности. В этом году планируется повысить зарплату работникам завода на 9,4%», — сообщили в АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Между тем, указывают на предприятии, ситуация на рынке непростая: по итогам 11 месяцев 2016 года потребление цемента в Челябинской области сократилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Загрузка производственных мощностей предприятия осуществляется с учетом существующего спроса на продукцию завода. Сейчас на заводе проводится плановая ремонтная кампания, персонал готовит оборудование к началу высокого строительного сезона. Отремонтированы цементные и сырьевые мельницы, завершается подготовка к работе вращающейся печи», — отметили в компании.

«Производственная программа января по отгрузке цемента перевыполняется, в связи с этим запущены две цементные мельницы участка подготовки и помола цемента. В 2015 году запущен в эксплуатацию второй современный фильтр на вращающихся печах стоимостью более 200 млн рублей, завершается строительство административно-бытового корпуса с новой столовой и здравпунктом, выполняется подготовка документации по модернизации основного технологического оборудования. Завод продолжит стабильную работу в 2017 году», — резюмировали собственники «Катавского цемента».

В среду, 25 января, в Катав-Ивановске появились слухи об увольнении многих из отправленных в вынужденный отпуск сотрудников. В связи с этим на следующей неделе в Катав-Ивановск должен выехать первый замглавы минэкономразвития Челябинской области Ирина Акбашева, которой поручено изучить ситуацию. Проблемой грозит простой на предприятии «Уфалейникеля» (в холдинг также входят «Режникель» и Серовский рудник). По словам рабочих, им объявили о готовящихся сокращениях. Ситуацию взяло под контроль правительство области. А губернатор Борис Дубровский лично встречался с собственниками и топ-менеджерами предприятия.

Сергей Леонов
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