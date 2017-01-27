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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:56  27 января 2017 8

Кризис заставил екатеринбуржцев экономить на продуктах

Пресс-конференция по теме
Владимир Боликов подвел итоги развития потребительского рынка в 2016 годуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подвела итоги развития потребительского рынка за 2016 год. За прошедшие 12 месяцев город сохранил рост почти во всех отраслях — это пищевая промышленность, торговля, общепит, сфера бытового обслуживания. Однако экономический кризис по-прежнему дает о себе знать.

По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова, предпринимательская активность занижена — на фоне роста присутствия международных, федеральных и региональных торговых сетей местные сокращают количество магазинов. С учетом закрывшихся прирост составил 227 магазинов, среди которых значительную долю занимают точки по продаже алкоголя.

Снижение активности в бизнес-секторе подтверждают и игроки рынка недвижимости Екатеринбурга — во многих введенных в эксплуатацию новостройках торговые площади на первых этажах продолжают пустовать, отметил председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга Елена Чернышева.

По ее словам, это неразделимо связано со снижением покупательской способности населения. В сложившихся экономических условиях потребители предпочитают экономить: вместо кафе предпочтение отдается предприятиям быстрого питания, а в продовольственных магазинах наибольшим спросом пользуются товары первой необходимости, лишнего не берут.

В целом спикеры отметили постепенный рост покупательской способности, однако в 2017 году, вероятнее всего, рынок будет вынужден жить «в условиях сокращения».

Сергей Демин
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