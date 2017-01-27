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27 января 2017
14:25  27 января 2017 20

Трамп считает певицу Мадонну отвратительной

Клипарт, певица мадонна, madonna
Новый президент США дал нелестную оценку МадоннеФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп оценил нецензурное выражение певицы Мадонны в свой адрес на «Марше женщин» в Вашингтоне. Президент дал певице нелестную оценку.

«Честно говоря, она отвратительна», — охарактеризовал артистку Трамп, его слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter. Трамп отметил, что выступление певицы является «позором для США».

Во время выступления на «Марше женщин» в Вашингтоне Мадонна несколько раз нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа. В частности, она заявила, что наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди». Позже советник Трампа призвал арестовать Мадонну за «новый левый фашизм».

Нина Калинина
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