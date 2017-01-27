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27 января 2017
26 января 2017
Главные новости Курганской области
14:59  27 января 2017 11

«Поэтому и онкология растет». Курганцы назвали экологию города близкой к катастрофической

Зимний Курган., курган, зима, улица пролетарская, мост через жд
Эколог возмущен решениями городских властей по озеленению и строительствуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В связи с объявленным в России Годом экологии на официальном сайте администрации города Кургана появился опрос, в котором жителям и гостям города предлагается оценить экологическую обстановку в Кургане.

Пока в голосовании приняли участие чуть более 400 человек. Большинство из проголосовавших (47%) назвали экологию неблагополучной, 24% считают ситуацию «близкой к катастрофической», 20% выбрали вариант ответа «вполне приемлемая», еще 5% отметили, что «в целом благополучная», а 4% проголосовавших затруднились ответить.

Заслуженный эколог России Юрий Мамонтов согласился с мнением большинства участников опроса. «Экология в городе сверхнеблагополучная, — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом „URA.RU“. — Если судить по тому, сколько загрязняющих веществ у нас выбрасывается в атмосферу в год (15 тыс. тонн от предприятий, еще 20 тыс. тонн от автотранспорта), вроде бы терпимо. Хотя я считаю, что выбросов в несколько раз больше, чем показывает статистика. Главное, что все эти выбросы практически ничем не задерживаются — ведь в городе не осталось зеленых зон. Озеленение власти превратили в лесозаготовку».

По словам Мамонтова, в последние годы озеленением в городе занимаются «случайные люди». Об этом свидетельствует замена деревьев на саженцы, не приспособленные к местному климату. «На улице Карла Маркса посадили краснолистную яблоню, затратили огромные деньги, но большинство саженцев погибло, потому что за ними нет должного ухода. Улицу Гоголя решили засадить липами. У нас что, Берлин? Липа здесь растет очень трудно», — возмущен эксперт.

Кроме того, в городе не хватает скверов. «Вместо того, чтобы разбивать скверы, рядом со школами втискивают 17-этажки и торговые центры. Власти руководствуются не экологией, а выгодой», — продолжает эколог.

Есть у него претензии к благоустройству и качеству воды. «По данным областного онкодиспансера, в регионе фиксируется 3700 новых случаев онкозаболеваний в год. Поэтому и онкология растет. Наши службы запустили город до предела», — считает Юрий Мамонтов.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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