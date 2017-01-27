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27 января 2017
26 января 2017
Главные новости Курганской области
15:20  27 января 2017 8

В Кургане массово вырубают леса, прокуратура и мэрия бездействуют

Мост через Вах. Излучинск, дрова, дерево, пень, пенек, дурак, вырубка
С жалобой обратились жители микрорайона ШепотковоФото: Александр Елизаров © URA.RU

В курганское региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились жители микрорайона Шепотково. Курганцы жалуются на бесконтрольную вырубку леса вокруг города. Ситуацию в ОНФ пообещали взять под контроль.

Жители микрорайона Шепотково рассказали об ущербе, нанесенном за последние годы городским лесам на территории между их населенным пунктом, поселком Глинки и участком федеральной трассы. Граждане сообщили о фактах браконьерских вырубок, продемонстрировали фотографии, на которых отчетливо видны поредевшие ряды деревьев в указанной местности.

По словам жителей Шепотково, администрация Кургана выставляет на торги под жилищное строительство участки, на которых растет взрослый лес, а местами производится сплошная рубка лесов под видом санитарной чистки и противопожарных мероприятий. При этом отходы никто не убирает. Многократные обращения граждан в администрацию Кургана, городскую и природоохранную прокуратуру результата не принесли.

«Все понимают, что уменьшение площади лесов, их истребление отрицательно скажется на нашем здоровье и здоровье будущих поколений курганцев. Но пока ни администрация города, ни силовые структуры не принимают никаких мер, объемы вырубок увеличивается», — рассказала представительница инициативной группы жителей Людмила Семенова.

«Опасность данной ситуации заключается еще и в том, что подобные вырубки увеличивают риск возникновения крупного очага пожаров. Например, в 2008 году микрорайон Шепотково чуть было полностью не сгорел», — сказал активист ОНФ Роман Сергеечев.

Он рассказал «URA.RU», что надеется на улучшение ситуации уже с марта 2017 года, поскольку в силу вступают поправки в законодательство, которые подготовили активисты ОНФ — депутаты Госдумы. «В лесном кодексе было указано, что должен осуществляться муниципальный контроль, но не было никакого регламента. Сейчас все это будет четко расписано и чиновники будут обязаны это выполнять», — отметил Сергеечев.

Активист заверил, что ОНФ продолжит контролировать ситуацию с вырубками.

Татьяна Жаткина
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