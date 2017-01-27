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27 января 2017
14:57  27 января 2017 3

Лукашенко отказывается идти по пути «братской Украины». «Мы народ миролюбивый»

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Александр Лукашенко рассказал о независимости БелоруссииФото: Официальное интернет-представительство президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский народ не пойдет по пути Украины, которая воюет за свою независимость.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина, — приводит слова Лукашенко „Федеральное агентство новостей“ со ссылкой на агентство „БЕЛТА“. — Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый».

Александр Лукашенко в своей речи подчеркнул, что Минск отстаивает свою независимость в экономике, а не в военной или политической сферах.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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