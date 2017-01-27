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27 января 2017
15:21  27 января 2017 7

«С днюхой меня». Невеста Тимати продемонстрировала сексуальные формы на пляже Коста-Рики. ФОТО

Невеста Тимати не забывает демонстрировать свою фигуруФото: Instagram Анастасии Решетовой

Невеста Тимати Анастасия Решетова свой 21-й день рождения отметила на пляже Карибского моря. На отдых она отправилась вместе с репером и его маленькой дочерью Алисой.

Модель Анастасия Решетова на пляже Коста-Рики показала свои сексуальные формы. При этом во время отдыха девушка не забывала поддерживать фигуру в форме — каждое утро она совершала прогулки на серферской доске, пишет портал Life.ru.

Девушка регулярно выкладывала в Instagram фото, на которых демонстрировала пышную грудь, плоский живот, длинные стройные ноги и объемные бедра, благодаря которым Настю уже нарекли русской Ким Кардашьян.

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Фото: Instagram Анастасия Решетова

Сам день рождения Анастасия Решетова тоже встретила на пляже с дорогой бутылкой французского шампанского Laurent Perrier в руках. Под фото она оставила короткий комментарий: «С днюхой меня».

Кстати, Тимати в Instagram тоже выкладывает фото с пляжей, где он отдыхает вместе с дочерью и занимается серфингом. Однако в соцсетях у пары нет ни одного совместного снимка с отдыха.

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Фото: аккаунт Тимати в Instagram

В октябре 2016 года Тимати получил премию «МУЗ-ТВ» в категории «Лучшее мужское видео», пишет «Газета.Ru».

Нина Калинина
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