15:36 27 января 2017 4

Адвокаты просят отпустить Руслана Соколовского под домашний арест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мать находящегося под следствием блогера Руслана Соколовского в настоящий момент находится на стационарном лечении. Однако пока врачи не могут поставить ей точный диагноз. Об этом сообщили во время судебного заседания адвокаты блогера, передает корреспондент «URA.RU». По мнению защитников, это может стать серьезным поводом для изменения меры пресечения.

Предполагается, что у женщины появились кардиологические проблемы. Для постановки диагноза заболевшей необходимо пройти большое обследование. «Скорее всего, что-то с сердцем или нервами, ей сейчас нелегко», — рассказали во время перерыва в судебном заседании корреспонденту «URA.RU» адвокаты Соколовского.

В пятницу, 27 января, в Свердловском областном суде проходит заседание по делу Руслана Соколовского, известного как «ловец покемонов». Адвокаты настаивают на домашнем аресте Соколовского, сторона обвинения говорит о необходимости содержания блогера под стражей.

В заседании был объявлен перерыв до 15.30, после чего оно продолжается в закрытом режиме. На оглашение постановления суда пригласят представителей прессы.