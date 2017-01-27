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27 января 2017
15:36  27 января 2017 4

Матери Соколовского не могут поставить диагноз. Ловцу покемонов хотят сменить меру пресечения

Продление меры пресечения Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Адвокаты просят отпустить Руслана Соколовского под домашний арестФото: Анна Майорова © URA.RU
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Мать находящегося под следствием блогера Руслана Соколовского в настоящий момент находится на стационарном лечении. Однако пока врачи не могут поставить ей точный диагноз. Об этом сообщили во время судебного заседания адвокаты блогера, передает корреспондент «URA.RU». По мнению защитников, это может стать серьезным поводом для изменения меры пресечения.

Предполагается, что у женщины появились кардиологические проблемы. Для постановки диагноза заболевшей необходимо пройти большое обследование. «Скорее всего, что-то с сердцем или нервами, ей сейчас нелегко», — рассказали во время перерыва в судебном заседании корреспонденту «URA.RU» адвокаты Соколовского.

В пятницу, 27 января, в Свердловском областном суде проходит заседание по делу Руслана Соколовского, известного как «ловец покемонов». Адвокаты настаивают на домашнем аресте Соколовского, сторона обвинения говорит о необходимости содержания блогера под стражей.

В заседании был объявлен перерыв до 15.30, после чего оно продолжается в закрытом режиме. На оглашение постановления суда пригласят представителей прессы.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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