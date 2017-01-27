Тюменскую акцию с освящением «трассы смерти» высмеяли в соцсетях

15:39 27 января 2017 11

В Тюмени прошла акция "За безопасные дороги" Фото: с сайта omskzdes.ru

Россияне в Сети подняли на смех тюменскую акцию по освящению аварийной трассы. Об акции «За безопасные дороги», проведенной руководством ишимского ОГИБДД и настоятелем Покровского храма РПЦ, сообщили местные СМИ.

Как отмечалось в прессе, сначала сотрудников ГИБДД собрали в актовом зале, где настоятель Покровского храма протоиерей Александр Чурсин отслужил молебен и окропил инспекторов святой водой.

После этого были освящены самые опасные участки «дороги смерти» — трассы Тюмень — Омск. В частности, речь идет о 295 км автодороги и перекрестке Ишим — Бердюжье — Ершово.

Вспомнили и недавнюю акцию ГИБДД «Трассы без ДТП» Фото: Твиттер jokermedia

Пользователи соцсетей высмеяли тюменскую акцию, некоторые уже принялись за создание мемов. «Люди просили осветить дорогу, но чиновники не поняли, и вместо электриков вызвали попов», — в шутку предположили пользователи «ВКонтакте».

«Ну все — можно гонять не пристегнувшись!!! Качество дорог сразу улучшилось и водители вдруг поумнели на этих дорогах. Щас всё [круто] будет. Фуф… Слава тебе хосподи! Теперь погибшие там отправятся в рай без очереди, — пишут люди. — Там вся дорога убитая, везде ямы, ее делать надо по человечески, а эти дебилы ее освещают! Даже язычники на Руси в 917 году понимали, что когда происходит леденящий кровь [кошмар], просто молитв маловато, и надо как-то действовать. Через год к буддистским монахам обратятся? Или это на все религии распространяется? Мусульмане и католики тоже гибнуть перестанут?».

«Дешевле освятить, чем отремонтировать», — пришли к выводу пользователи.