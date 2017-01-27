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27 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:43  27 января 2017 7

Путин наградит легендарного уральского журналиста

Торжественный прием губернатора ко Дню российской печати. Екатеринбург, левин александр
Александр Левин получит заслуженную наградуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Председателя свердловского творческого Союза журналистов Александра Левина наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награду будет вручать лично президент РФ Владимир Путин.

О приятном событии Александр Левин узнал на торжественном Балу прессы, который проводится в пятницу, 27 января, в Екатеринбурге в доме купца Севастьянова. Приятную новость журналисту сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Награду вам чуть позже вручит президент Путин. Но вы как журналист должны узнать обо всем первым», — передает корреспондент «URA.RU» слова главы региона.

«Особенно приятно, что меня наградили как председателя свердловского творческого Союза журналистов. Значит, в каком-то смысле, это наша с вами общая медаль», — сказал Александр Левин, обращаясь со сцены к собравшимся гостям бала.

Редакция «URA.RU» поздравляет Александра Юрьевича!

Данил Бардин
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