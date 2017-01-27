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27 января 2017
26 января 2017
15:51  27 января 2017 4

В Тюмени появятся новые выделенные полосы для автобусов

Выделенная полоса для автобусов. Тюмень, выделенная полоса, автобус
Выделенные полосы появятся на двух улицах областного центраФото: Николай Бастриков © URA.RU

Администрация Тюмени намерена устроить выделенные полосы для автобусов на двух крупных автомагистралях города. Планами развития городского общественного транспорта поделился с Общественной палатой Тюмени заместитель главы администрации города Максим Афанасьев.

Выступая перед членами Общественной палаты Тюмени, Максим Афанасьев рассказал, что новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся на улицах Профсоюзной и Широтной. Также городская администрация намерена открыть полосу для автотранспорта на улице Ленина, но это произойдет после ее реконструкции. Сейчас в Тюмени 17 километров выделенных полос для пассажирского транспорта.

По озвученным на заседании данным ГИБДД, за прошлый год количество ДТП с участием автобусов выросло на 92%, было зафиксировано около 150 таких аварий. В большинстве случаев виновниками ДТП были водители автобусов. Афанасьев заявил о намерении администрации города привлекать перевозчиков к финансовой ответственности не только за ненадлежащее качество перевозок, но и за нарушение ПДД. «За каждый факт будем наказывать рублем», — пообещал Афанасьев и дал понять, что соблюдение правил дорожного движения тоже входит в понятие «качественной перевозки пассажиров»».

На сегодня в Тюмени 113 автобусных маршрутов. По ним курсируют около 1200 единиц общественного транспорта.

Николай Бастриков
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